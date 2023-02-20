Rakibine elini uzatan Ronaldo, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı! Hiç bozuntuya vermedi

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Taawon ile oynadıkları maçta rakip oyuncu Leandre Tawamba'ya elini uzattı ancak bu hamlesine hiçbir cevap alamadı. Eli havada kalan Porteklizli yıldız durumu bozuntuya vermezken, o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.