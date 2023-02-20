Rakibine elini uzatan Ronaldo, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı! Hiç bozuntuya vermedi
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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al Taawon ile oynadıkları maçta rakip oyuncu Leandre Tawamba'ya elini uzattı ancak bu hamlesine hiçbir cevap alamadı. Eli havada kalan Porteklizli yıldız durumu bozuntuya vermezken, o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Manchester United'da olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'ya arkadaşları cephe almış ve oldukça yalnızlaştırılmıştı. Portekizli yıldızın, yeni takımı Al Nassr formasıyla maçta yaşadığı olay ise büyük ses getirdi.
ELİ HAVADA KALDI
Al Nassr'ın geçtiğimiz gün oynadığı Al Taawon ile karşılaşmasında Cristiano Ronaldo, büyük bir şok yaşadı. Rakip futbolcu Leandre Tawamba'ya elini uzatan Portekizli yıldız, hiçbir karşılık alamadı.
RONALDO BOZUNTUYA VERMEDİ
Yaşananlar sonrası durumu bozuntuya vermeyen Cristiano Ronaldo'nun o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, başka futbolcuların Portekizli yıldıza cephe almasına sert tepki gösterdi.