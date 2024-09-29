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Rakam dudak uçuklatacak cinsten! Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu
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A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanında bulundu. İtalyan çalıştırıcı, bu rakamla Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu.

Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında Adana Demirspor'da görev yapan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu.

36 MİLYON LİRAYLA VERGİ REKORTMENİ OLDU

Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı. Toplam 100 kişiden oluşan listenin ilk sırasında, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla Adana Demirspor'da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, gelir vergisi rekortmeni olarak yer aldı.

Rakam dudak uçuklatacak cinsten! Vincenzo Montella, vergi rekortmeni oldu

YUSUF SARI DA LİSTEDE

Listenin ikinci sırasında ise 16 milyon 585 bin 46 lira gelir vergisi beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler bulunuyor. Kentteki rekortmenler listesinin 15. sırasında da 4 milyon 404 bin lira vergi beyanıyla Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı yer aldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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