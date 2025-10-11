Haberler

Rakam da hayli komik! 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı

Rakam da hayli komik! 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı
TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Fethiyespor deplasmanına giderken yaşadığı olay futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı. Yolculuk sırasında mola veren takımın futbolcuları, 3 bin 500 liralık yemek ücretinin ödenmemesi nedeniyle lokantada rehin kaldı. Parayı teknik direktör Yüksel Yeşilova kendi cebinden ödedi. Bu olay, takımın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

1954 yılında kurulan Türk futbolunun köklü takımlarından Adanaspor'un Fethiyespor deplasmanına giderken yaşadığı olay futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı.

FETHİYESPOR DEPLASMANI ÖNCESİ KRİZ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken beklenmedik bir olay yaşadı. 5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre, Pazar günü oynanacak maç öncesinde kulüp ciddi bir ulaşım problemiyle karşılaştı. Başkan Ergin Göleli, son anda otobüs ayarlayarak takımı deplasmana göndermeyi başardı.

TESİSTE YEMEK KRİZİ: 3 BİN 500 LİRA ÖDENEMEDİ

Yolculuk sırasında Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi'nde mola veren Adanaspor kafilesi, burada yemek yedi. Ancak yemeğin 3 bin 500 TL tutarındaki ücreti ödenmeyince kriz çıktı. Lokanta çalışanları, Adanaspor Başkanı'na ulaşamayınca takımın hareketine izin vermedi ve futbolcular kısa süreliğine rehin kaldı.

YEŞİLOVA TAKIMI KURTARDI

Olay, bu deplasmana gidemeyen teknik direktör Yüksel Yeşilova'ya bildirildi. Deneyimli hoca, krizi çözmek için devreye girdi ve yemek ücretini kendi cebinden IBAN yoluyla gönderdi. Ödemenin ardından Adanaspor kafilesi, yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.

MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

80 yıllık köklü kulüp Adanaspor'da yaşanan bu olay, takımın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, sosyal medyada "Rakam da hayli komik" ve "Türk futbolunun acı gerçeği" yorumlarıyla tepki topladı.

500

