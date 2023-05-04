Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 1. ayağı Düzce'de mehteranlı kortejle başladı

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 1. ayağı mehteranlı kortej yürüyüşüyle başladı.

Cedidiye Meydanı'nda toplanan Türkiye genelindeki rafting takımlarının 300 sporcusu, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Düzce Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Aynan, Düzce Belediyesi Mehter Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Taşıdıkları rafting botları, bayraklar ve fenerler ile marşlar eşliğinde alana kadar yürüyen grup burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak, hazırlanan halk oyunları gösterisini izledi ve canlı müzik ile eğlendi

Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen mevkisinde 2 gün sürecek şampiyonada farklı kategorilerde 300 sporcu kürek çekecek. Şampiyonada ayrıca Rafting Milli Takımı seçmeleri de yapılacak.

Şampiyona hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, güzel bir ortamda şampiyonaya başladıklarını söyledi.

Şampiyonaya katkıda bulunan Gençlik Spor Bakanlığı ile Düzce Valiliği'ne teşekkür eden Kabakçı, "Türkiye Şampiyonası'nın 1. ayağını başlatmış oluyoruz. Aynı zamanda Milli Takım Test yarışları da olacak. Burada bir havuz oluşturacağız ve milli takım kampı oluşacak. Önümüzdeki ay İtalya'da yapılacak dünya şampiyonasına takımımızı hazırlayacağız. Rafting 7'den 70'e her birimizin yapabileceği bir spor dalı. Yayılıyor ve daha yükseklere çıkaracağız. Düzce de bu illerimizden bir tanesi. Önümüzdeki dönemlerde şampiyonanın diğer ayaklarını doğu ve güney doğu illerinde yapacağız" diye konuştu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 1. ayağının startını verdiklerini vurgulayarak, "Milli takım seçmeleri de bu şampiyonada yapılacak. Melen Çayı'nın bu sporlara uygun olduğunu ve sadece Türkiye değil Avrupa şampiyonalarının da burada yapılabileceğini düşünüyoruz. Yaklaşık 250-300 sporcumuz geldi. Onları burada yurtlarımızda misafir ediyoruz. Cumartesi günü final yarışları ile sonlanacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada yarın kadın ve erkek sporcular RX, RX H2H kategorilerinde kürek çekerek derece elde etmeye çalışacak.