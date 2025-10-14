Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor ile İlk Antrenmanına Çıktı

Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'la anlaşan teknik direktör Radomir Djalovic, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Djalovic yönetimindeki antrenman, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında gerçekleşti.

Oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla süren idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.