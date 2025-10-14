Haberler

Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor ile İlk Antrenmanına Çıktı

Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde takım ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleri, koordinasyon çalışmaları ve çift kale maç ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'la anlaşan teknik direktör Radomir Djalovic, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Djalovic yönetimindeki antrenman, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında gerçekleşti.

Oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla süren idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
