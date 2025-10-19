Haberler

Radomir Dalovic: 'Samsunspor Maçından Dersler Çıkarmalıyız'

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, Samsunspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından, maçtan çıkarılması gereken dersler olduğunu belirtti. İlk yarıda fırsatları değerlendirememenin sonucunda kaybettiklerini vurguladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, Samsunspor karşılaşmasından çıkarmaları gereken dersler olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Samsunspor'a 3-1 skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, zor bir maç oynadıklarını söyleyerek, "İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor kuvvetli bir rakip. Forvet ve kanat bölgesinde kaliteli oyunculara sahipler. Bire birde iyi oyuncular. İlk yarıya bakarsanız aslında fena değildik. Yakaladığımız bazı pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Yakaladığınız bu fırsatları değerlendiremediğiniz zaman da rakibiniz girdiği pozisyonları skora çevirebiliyor. İlk yarının sonlarına doğru bu şekilde bir gol yedik. Aslına bakarsanız ilk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. İkinci yarıda da Ramazan sakatlık geçirdi, onu çıkarmamız gerekti" dedi.

Maçtan çıkarılması gereken dersler olduğunu vurgulayan Dalovic, "Maçın içerisine girip oyunu ve skoru dengelemeye çalıştık ama rakibimiz bizim kaptırdığımız toplarda bireysel kaliteli oyuncularıyla bizi cezalandırdı. Denswil ve Carole'un oyun içerisinde sakatlıkları oldu. Onlar sakat sakat oynadı. Rakibimiz ikinci yarı bizden daha iyi oynadı. Onları ve hocalarını tebrik ediyorum. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Bu maçı iyi analiz edeceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Bu hazırlığımızı yaparken de çok sıkı çalışmamız lazım. Peş peşe maçlar oynanıyor. Dolayısıyla iyi bir şekilde hazırlanarak kafamızı kaldırarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
