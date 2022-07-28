Putin tezahüratını protesto eden Ukraynalılardan, Fenerbahçe'ye çağrı: O taraftarları stada almayın

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de bir grup taraftarın statta yaptığı Vladimir Putin tezahüratı, tüm dünyada gündem oldu. Yaşanan olaylar üzerine İstanbul'da bulunan Ukraynalılar protesto gösterisi düzenledi.

SURİYE'DE ŞEHİT OLAN TÜRK ASKERLERİNİN İSİMLERİNİ BAĞIRDILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda dün akşam Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında konuk takımın 57'nci dakikada öne geçmesinin ardından bazı Fenerbahçe taraftarları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yaptı. İstanbul'da yaşayan Ukrayna vatandaşları bugün saat 15.00'da Beyoğlu'nda bir araya gelerek tezahürat yapan taraftarları protesto etti. Ukraynalılar 2020 yılında Suriye'de şehit olan Türk askerlerinin isimlerini bağırdı.

"KULÜBÜNÜZÜ YA DA TARAFTARLARINIZI SUÇLAMIYORUZ"

Protestocular yaptıkları basın açıklamasında Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticilerine çağrıda bulunarak o taraftarların bulunması ve bir daha stada sokulmamasını istedi. Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, "Şimdi ben Fenerbahçe Kulübüne seslenmek istiyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi biz olanlardan dolayı sizin kulübünüzü ya da taraftarlarınızı suçlamıyoruz.

"O KİŞİLERİ BİR DAHA STADA ALMAYIN"

Ne yazık ki bazı yerlerde bazı gruplar arasında yanlış davranan kişiler vardır ve siz kesinlikle bundan dolayı sorumlu değilsiniz. Yalnız sizden bundan dolayı bir ricamız var. Sizin bir spor kulübü olarak o kişileri bulmak gerekli cezaları getirme imkanınız vardır. Bunu yapan taraftarlar çok fanatikler kendilerini tutamadılar. Bu kişiler için en büyük ceza para cezasından ziyade sizin tarafınızdan kınama almak ve bir daha stada alınmamaları. Ukrayna vatandaşları ve vefat edenler için o kişileri bulun ve o kişileri kınayın" dedi.