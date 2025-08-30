Profesyonel Bisiklet Sporcusu Metin Ekici Son Yolculuğuna Uğurlandı

BAĞCILAR Basın Ekspres'te motosiklet ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici (26), Güngören'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinden meydana gelen kazada hayatını kaybeden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici Metin Ekinci için bugün Güngören Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ekinci'nin cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası tabutu omuzlarda taşınan Ekinci, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'YOLDA KARINCAYI GÖRSE YOLUNU DEĞİŞTİREBİLECEK BİR İNSANDI'

Metin Ekinci'nin spor hocası Gökhan Çimen, "Kendisi benim öğrencimdi. Lisansını çıkartmak için sabah beni aradı. 'Lisans çıkartacağım' bana 'lisans müdürlüğü ne tarafta' diye sordu. Konum istedi benden, konum attım. Çam Sakura Şehir Hastanesine gidip rapor çıkardıktan sonra beni aradı. Saat 11.30 sıralarıydı. Attığım konuma giderken 12.00 gibi kendisini aradım. Her gün biz akşama kadar konuşurduk. Defalarca aradım ulaşamadım. Sosyal medya üzerinden birisi bana ulaştı. Kırmızı formalı birisinin Basın Ekspres yolunda kaza yaptığını söyledi. Bu şekilde Metin Ekici'nin kaza yaptığını öğrendik. Yolda karıncayı görse yolunu değiştirebilecek bir insandı. Kardeşimden öte bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah trafik magandaları bunları görür" dedi.