Preveze Deniz Zaferi Yelken Yarışları Kupası'nda Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı

Derince'de düzenlenen ve büyük karşılaşmaya sahne olan Preveze Deniz Zaferi Yelken Yarışları Kupası'nda dereceye giren minik sporcular ödüllerine kavuştu. Derince Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen yarışlarda, Derince Yelken Kulübü, İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü dereceye giren kulüpler oldu.

Derince'de düzenlenen ve büyük karşılaşmaya sahne olan Preveze Deniz Zaferi Yelken Yarışları Kupası'nda dereceye giren minik sporcular ödüllerine kavuştu.

Derince Yelken Kulübü ev sahipliğinde Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Preveze Deniz Zaferi Yelken Yarışları Kupası gerçekleşti. Hafta sonu büyük çekişmeye sahne olan yelken yarışlarının ödül töreni Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, yelken camiasının önde gelen isimleri ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Organizasyonda mücadele eden sporcuları tebrik eden Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, ödüllerini verdiği yelkencileri başarılarından dolayı kutladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini ifade ederek, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti. Preveze Deniz Zaferi Yelken Yarışları Kupası'nda optimist kulüpler kategorisinde Derince Yelken Kulübü ilk sırayı alırken, İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü ikincilik ve İzmit Yelken Kulübü de üçüncülük kupasının sahibi oldu. Bireysel kategorilerde optimist genelde Derince Yelken Kulübü'nden Ömer Özdenkaya, optimist juniorda İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Ege Küpçü, Ilca 6 kategorisinde İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü'nden Koray Küçük ile optimist kız genel ve juniorda Beril Kaya birinciliğe ulaştı. - KOCAELİ