Premier Lig ekibi, Oğuz Aydın için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Oğuz Aydın gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin dikkatini çekti. Bu kulüplerden bir tanesi, bu akşam oynanacak Kayserispor maçında olacak.

EVERTON İZLEMEYE GELDİ

Premier Lig ekiplerinden Everton, milli yıldızı takibe aldı. İngiliz takımının yetkilileri, 24 yaşındaki futbolcu hakkında daha detaylı bilgiler elde etmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen kulüp, bugün oynanacak Kayserispor maçında Oğuz'u scout ekibine analiz ettirecek.

BEĞENİRLERSE SEZON SONU TEKLİF YAPACAKLAR

Scout raporunun olumlu olması halinde Everton'ın, sezon sonunda sarı-lacivertliler'in kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe, Oğuz'u sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de yönetimin bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğu gelen haberler arasında.

OĞUZ'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 16'sı ilk 11 olmak üzere 23 maça çıktı. Oğuz, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Milli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynanan 2 maçta ise 3 asist yaparak yıldızlaşmıştı. 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.