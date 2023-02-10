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Premier Lig'den depremzedelere maddi ve manevi destek

Spor Haberleri

Premier Lig'den depremzedelere maddi ve manevi destek

İngiltere Premier Lig yönetimi, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketi için 1 milyon Sterlin bağışta bulunulacağını duyurdu. Öte yandan bu hafta oynanacak maçlar öncesinde de saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların da siyah kol bandı takacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. İngiltere Premier Lig yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve Suriye'de depremzedelere destek için 1 milyon Sterlin bağışta bulunacağını duyurdu.

SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Açıklamada olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirtirken, bu hafta Premier Lig'de oynanacak maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların da siyah kol bandı ile sahaya çıkacağı ifade edildi.

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TARAFTARLARDAN DESTEK İSTEDİLER

Duyuruda ayrıca taraftarların destekte olması için de çağrıda bulunuldu. Öte yandan Manchester City ve Leicester yardım tırı yollamıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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