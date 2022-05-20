Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmeledi - Haberler

Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmeledi
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geriye düştüğü maçta Cryastal Palace, 85. dakikada bulduğu golle 3-2 devirdi. Bu galibiyetle ligde kalmayı garantileyen Everton'da taraftarlar maçın son düdüğüyle sahaya akın etti. Bu anlarda bir taraftar, rakip takım teknik direktörü Patrick Vieira'yı kışkırttı ve dünyaca ünlü hoca sinirlerine hakim olamayarak taraftarı tekmeledi.
Everton tarihi geri dönüşe imza attığı karşılaşmada Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve Premier Lig'de kalmayı garantiledi. Ev sahibi takım galibiyet golünü attıktan sonra taraftarı sevinçten sahaya daldı ve unutulmaz anlar ortaya çıktı.
MAÇIN SON DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI
Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Crystal Palace'ı 3-2 yendi. Ligde kalmayı garantileyen Everton'da taraftarlar 3. golün coşkusuyla maç bitmeden sahaya girdi. Taraftarlar kısa süre içerisinde tribünlere geri dönerken karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık bir kez daha karıştı.
SOYUNMA ODASINA GİDERKEN TARAFTARI TEKMELEDİ
Taraftarlar maçın bitmesiyle bir kez daha sahaya girerken, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira zor anlar yaşadı. Soyunma odasına giden Fransız hoca, kendisini tahrik eden bir taraftarın önce ensesine eliyle vurdu ardından tekme attı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, yaşananlar uzun süre gündemdeki yerini korudu.