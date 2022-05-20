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Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmeledi

Haberler.com - Spor
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geriye düştüğü maçta Cryastal Palace, 85. dakikada bulduğu golle 3-2 devirdi. Bu galibiyetle ligde kalmayı garantileyen Everton'da taraftarlar maçın son düdüğüyle sahaya akın etti. Bu anlarda bir taraftar, rakip takım teknik direktörü Patrick Vieira'yı kışkırttı ve dünyaca ünlü hoca sinirlerine hakim olamayarak taraftarı tekmeledi.

Everton tarihi geri dönüşe imza attığı karşılaşmada Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve Premier Lig'de kalmayı garantiledi. Ev sahibi takım galibiyet golünü attıktan sonra taraftarı sevinçten sahaya daldı ve unutulmaz anlar ortaya çıktı.

Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmelediGörüntü: S Sport

MAÇIN SON DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI

Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Crystal Palace'ı 3-2 yendi. Ligde kalmayı garantileyen Everton'da taraftarlar 3. golün coşkusuyla maç bitmeden sahaya girdi. Taraftarlar kısa süre içerisinde tribünlere geri dönerken karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık bir kez daha karıştı.

Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmeledi

Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmelediPatrick Vieira'nın taraftara saldırdığı an

Premier Lig'de tarihi anlar! Saha savaş alanına döndü, dünyaca ünlü hoca taraftarı tekmelediPatrick Vieira'nın taraftara saldırdığı an

SOYUNMA ODASINA GİDERKEN TARAFTARI TEKMELEDİ

Taraftarlar maçın bitmesiyle bir kez daha sahaya girerken, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira zor anlar yaşadı. Soyunma odasına giden Fransız hoca, kendisini tahrik eden bir taraftarın önce ensesine eliyle vurdu ardından tekme attı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, yaşananlar uzun süre gündemdeki yerini korudu.

Haberler.com - Spor

Patrick Viera, Premier Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Evertonu getir süper ligde şampiyon olur , feneri trabzonu götür oraya küme düşer

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