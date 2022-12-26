Premier Lig'de sürpriz şampiyonluk adayı! Leicester'ı dağıttılar, zirveye korku saldılar

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United, deplasmanda Leicester City'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle United, Premier Lig'de ikinci sıraya yerleşti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle United, İngiltere Premier Lig'de devlerin tahtını sallıyor. Newcastle, Premier Lig'in flaş ekiplerinden Leicester City'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşen Newcastle, üst üste altıncı galibiyetini aldı.

32 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİLER

Newcastle, Leicester City'nin fişini 32 dakikada çekti. 3'üncü dakikada Chris Wood penaltıdan perdeyi açtı. 7'de Almiron farkı 2'ye yükseltti. 32'de ise Joelinton maçı 3-0'a getirdi. Newcastle, maçı bu skorla tamamladı.

353 MİLYON EUROYA ALDI

Newcastle United, Ekim 2021'de 353 milyon euro bedelleSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satılmıştı. Sezon başında Eddie Howe'u göreve getiren Newcastle, 16 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.