Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş
Manchester United'ın Tottenham'a 4-3 mağlup olduğu İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında, Altay Bayındır'ın Heung-min Son'dan yediği gol, Tottenham tarafından sezonun en iyi golü seçildi.
İngiliz devi Manchester United'ın Tottenham'a 4-3 kaybettiği İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Altay Bayındır, ilk 11'de forma giymişti.
KORNERDEN GOL ATMIŞTI
Milli kalecinin yediği gol maça damga vururken, Altay Bayındır'ın performansı İngiliz basınında manşet olmuştu. 88. dakikada Heung-min Son, Altay Bayındır'ı kornerden attığı golle avlamıştı. Bu gol Tottenham tarafından ödüllendirildi.
ÖDÜL VERİLDİ
Tottenham, Heung-min Son'un golünü sezonun en iyi golü seçti ve Güney Koreli futbolcuya ödül verdi. Gol için özel bir video hazırlanırken, o anlara şahit olan taraftarlarla röportaj yapıldı.
İşte o gol;