Bursa'dan Türkiye'ye uzanan şampiyonluk: Poyraz Kalender

Bursa'nın Mudanya ilçesinden mini motokros sporcusu Poyraz Kalender, Türkiye Motokros Şampiyonası 2025-50cc Mini Sıfır kategorisinde şampiyonluk elde etti. Ödül töreninde ünlü motosikletçilerle bir araya gelen Kalender, hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceğini vurguladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden yaşayan mini motokros sporcusu Poyraz Kalender, Türkiye Motokros Şampiyonası 2025-50cc Mini Sıfır kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Azmi ve pistteki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mudanyalı mini motokros sporcusu Poyraz Kalender, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı başarıyı İzmir'de düzenlenen Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ödül töreninde aldığı kupa ile taçlandırdı.

Genç şampiyon, ödül töreninde Türk motosiklet sporunun efsane isimleriyle aynı sahneyi paylaşarak unutulmaz bir gün yaşadı. Poyraz Kalender, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak ile birlikte ödül aldı.

"Bu daha başlangıç"

Hayallerinin peşinden kararlılıkla koştuğunu aktaran Poyraz Kalender, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hayalim motor sürmek, yarışmak ve dünya şampiyonlarının yanında olmak. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi isimlerle aynı ortamda bulunmak bile benim için çok büyük bir mutluluk. Bu, hayalimin başlangıcı. Çok çalışacağım, daha yüksek yerlere gelmek için çabalayacağım inşallah."

Kenan Sofuoğlu'ndan Poyraz'a övgü

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da genç sporcuların taşıdığı potansiyele dikkat çekerek, Poyraz Kalender gibi yeteneklerin Türk motosikleti için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. Sofuoğlu, "Bu yaşta şampiyon olmak büyük bir başarı. Yeteneğin yanında disiplin ve aile desteği çok önemli. Biz bu çocukların her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
