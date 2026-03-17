Potanın Perileri mağlubiyetle bitirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Macaristan'a 89-74 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

AY-YILDIZLILAR MACARİSTAN'A KAYBETTİ

İki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ve yüksek isabetle oynadığı ilk periyot, 25-25 beraberlikle tamamlandı. İki takımın da boyalı alandan sayılar bulduğu ikinci çeyrekte Lelik'in kazandırdığı sayılarla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Macaristan, soyunma odasına 52-41 üstün gitti. Başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Macaristan, A Milli Takım'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. Macaristan, son çeyreğe 66-52 önde girdi. Final periyodunda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Macaristan'a karşılık veremeyen ay-yıldızlı takım, sahadan 89-74 yenik ayrıldı.

POTANIN PERİLERİ DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI

Bu sonuçla Türkiye, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı. İki takıma da maçın ardından sembolik Dünya Kupası bileti takdim edildi. Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sini kaybeden Macaristan ise grupta 2. basamakta yer aldı ve finallere katılma hakkı elde etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
