Potada nefes kesen derbi Beşiktaş'ın

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yendi.

ÜST ÜSTE 14. ZAFER

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 3. mağlubiyetini aldı. Üst üste 14. maçından da zaferle ayrılan Beşiktaş Fibabanka ise ikinci sıradaki yerini korudu.

SİNAN ERDEM KAPALI GİŞE

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisi dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, 16 bin seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük çoğunluğunu doldurarak takımlarına destek verdi. Öte yandan, siyah-beyazlı kulüp hafta boyunca taraftarların derbide "beyaz" giyinmesi için çağrıda bulunmuştu.