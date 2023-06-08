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Polonyalı voleybolcudan "Türkiye'ye neden gitmiyorsun?" sorusuna olay cevap

Spor Haberleri

Brezilya ekibi Osasco'da forma giyen pasör çaprazı Malwina Smarzek, katıldığı podcast yayınında Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Smarzek, "Türkiye'ye neden gitmiyorsun? En iyi orada para veriyorlar" sorusuna "Türkiye'yi sevmiyorum." cevabını verdi.

Brezilya'nın Osasco takımında sezonu tamamlayan Polonyalı pasör çaprazı Malwina Smarzek, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. "Sporun Gölgesinde" isimli podcast programında konuşan Smzarzek, Türkiye'yi sevmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ SEVMİYORUM"

Sunucunun, "Neden Türkiye'ye gitmiyorsun? En iyi orada para veriyorlar?" sorusuna Smzarzek, "Türkiye'yi sevmiyorum." cevabını verdi. Sunucu bunun üzerine Polonyalı sporcuya, Avrupa'nın en iyi voleybolcuları arasında gösterilen Paola Egonu'nun Türkiye'de oynadığını hatırlattı.

"BREZİLYA'DA PARA VERMİYORLAR"

Smarzek ise, "Ama bir yıl sonra geri dönüyor." dedi. "Senin için tek bir yön var. Polonya'da oynamayacaksın. Türkiye'yi sevmiyorsun, sana Brezilya'da para vermiyorlar. Yani İtalya?" diye sorulması üzerine ise Smarzek, "Çin veya Japonya da var." dedi.

Polonyalı voleybolcudan 'Türkiye'ye neden gitmiyorsun?' sorusuna olay cevap: Sevmiyorum

Haberler.com - Spor

voleybol Polonya Spor Haberler

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Yorumlar (13)

Mehmet İsa Civan:

Bİz de seni sevmiyoz gelip de göz zevkimizi bozma zaten

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slim shady:

Osmanlı tokatçıları gibi elleri var. Yaba gibi. Gördüğüm en çirkin voleybolcu!

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ihsanhan:

gülmekten yazı yazamadım. yaba gibi asdfasdafslgdşfhgkşş

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