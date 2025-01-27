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Polonyalı hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip

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FIFA kokartı taşıyan Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik derbiyi yönetmek istediğini belirtti. Marciniak, 2023 ve 2024 yıllarında Uluslar Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçildi.

FIFA kokartı taşıyan Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik derbiyi yönetmeye talip oldu.

TV100'den Ersin Düzen'in "Türkiye'den böyle bir davet gelse nasıl bakırsınız?" sorusuna Marciniak, "Böyle bir davet gelmeden, böyle bir gündem olmadan bir şey söylemek istemem." cevabını verdi.

Ersin Düzen'in "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yabancı hakem tarafından yönetilecek gibi duruyor. Siz düşünür müsünüz?" sorusuna ise "UEFA'da bir maç veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa, ben de görevlendirilmeyeceksem ben tabii ki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim." cevabını verdi.

SON DÜNYA KUPASI FİNALİNİ YÖNETTİ

44 yaşındaki Polonyalı hakem Marciniak, Arjantin ile Fransa arasında Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çaldı.

Polonyalı Hakem Szymon Marciniak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ YÖNETTİ

2009'da profesyonel hakemliğe başlayan ve 2011'den beri FIFA kokartı taşıyan Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde ve İstanbul'da Manchester City ile Inter araısnda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı.

2023 VE 2024 YILINDA DÜNYANIN EN İYİ HAKEMİ SEÇİLDİ

Szymon Marciniak, 2023 ve 2024 yıllarında Uluslar Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçildi.

Polonyalı hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMEHMET K.:

Bence çok güzel olur. En azından hata olur ama kasıt olmaz. Bir Fenerbahçe li olarak yazıyorum. GS liler istemezler sanırım. Malum Feto daha bitmedi ümit var onlar için

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