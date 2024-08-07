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Polonya'da sarhoş hakemler, trafik tabelası çalarken yakalandı

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Polonya'nın Lublin kentinde Salı sabahı erken saatlerde iki futbol hakemi alkollü halde bir trafik tabelasını çalarken yakalandı. Gözaltına alınan her iki hakemin de Dinamo Kiev ile Rangers arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçında VAR odasında görev yapmaları planlanan hakemler olduğu öğrenildi.

Polonya'nın Lublin kentinde, Dinamo Kiev ile Rangers arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirilenBartosz Frankowski ve Tomasz Musial isimli iki hakem sarhoş halde trafik tabelası çalarken polise yakalandı.

"SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK"

Polis, Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'i kanlarında 1.000'de 1.5'in üzerinde alkolle sarhoş halde bulduktan sonra gece 02:00 civarında gözaltına aldı. Polonya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, olayı değerlendireceğini ve iddiaların doğrulanması halinde iki hakemin sözleşmelerini feshedeceğini açıkladı.

Polonya'da sarhoş hakemler, trafik tabelası çalarken yakalandıTomasz Musial

Açıklamada, "Bilgilerin doğrulanması halinde, Hakem Koleji, (söz konusu) hakemlerle olan sözleşmelerin feshedilmesi için federasyon genel sekreterliğine başvuracak. Konu ayrıca, Polonya Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu'na da iletilecek ve bu komisyon daha ileri disiplin cezaları uygulamaya karar verebilecek," ifadeleri yer aldı.

Polonya'da sarhoş hakemler, trafik tabelası çalarken yakalandıBartosz Frankowski

REAL MADRİD- BAYERN MÜNİH MAÇINI YÖNETMİŞTİ

37 yaşındaki Bartosz Frankowski, Polonya'da üst düzey bir hakem olarak kabul ediliyor ve geçtiğimiz sezon Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de VAR ekibine seçilmişti.

İkili olay nedeniyle özür dilerken, Frankowski davranışının "Agresif olmadığını" ve "Polis memurlarıyla işbirliği yaptığını" ekledi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Rangers Polonya Futbol trafik Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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