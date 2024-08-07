Polonya'da sarhoş hakemler, trafik tabelası çalarken yakalandı

Polonya'nın Lublin kentinde, Dinamo Kiev ile Rangers arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirilenBartosz Frankowski ve Tomasz Musial isimli iki hakem sarhoş halde trafik tabelası çalarken polise yakalandı.

"SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK"

Polis, Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'i kanlarında 1.000'de 1.5'in üzerinde alkolle sarhoş halde bulduktan sonra gece 02:00 civarında gözaltına aldı. Polonya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, olayı değerlendireceğini ve iddiaların doğrulanması halinde iki hakemin sözleşmelerini feshedeceğini açıkladı.

Tomasz Musial

Açıklamada, "Bilgilerin doğrulanması halinde, Hakem Koleji, (söz konusu) hakemlerle olan sözleşmelerin feshedilmesi için federasyon genel sekreterliğine başvuracak. Konu ayrıca, Polonya Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu'na da iletilecek ve bu komisyon daha ileri disiplin cezaları uygulamaya karar verebilecek," ifadeleri yer aldı.

Bartosz Frankowski

REAL MADRİD- BAYERN MÜNİH MAÇINI YÖNETMİŞTİ

37 yaşındaki Bartosz Frankowski, Polonya'da üst düzey bir hakem olarak kabul ediliyor ve geçtiğimiz sezon Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de VAR ekibine seçilmişti.

İkili olay nedeniyle özür dilerken, Frankowski davranışının "Agresif olmadığını" ve "Polis memurlarıyla işbirliği yaptığını" ekledi.