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Polonya'da Genç Milli Haltercilerden İki Madalya

Polonya'da Genç Milli Haltercilerden İki Madalya
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Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Ramazan Efe Yılmaz, 55 kiloda silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın madalyayı kazanırken, toplamda gümüş madalya elde etti. Ertuğrul Seçgin ise koparmada 103 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler 55 kiloda Ramazan Efe Yılmaz ile Ertuğrul Seçgin podyuma çıktı.

Şampiyonada Ramazan Efe Yılmaz silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 230 kiloyla gümüş madalya elde etti. Ramazan Efe Yılmaz, koparmada ise 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Ertuğrul Seçgin de koparmada 103 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkmede 120 kiloyla 7. olan Ertuğrul Seçgin, toplamda ise 223 kiloyla organizasyonu 6. sırada bitirdi.

Şampiyonaya, 23 yaş altı kadınlar 45 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Avrupa Şampiyonası Efe Yılmaz Polonya Güncel Gümüş Spor

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