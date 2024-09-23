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Plaj Voleybolunda Balıkesir Etabı Gerçekleşti

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2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık'taki Sarımsaklı plajında sona erdi. Ukrayna kadınlar finalinde Estonya’yı, İtalya erkeklerde ise mavi takımıyla şampiyon oldu.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, 122 sporcunun katılımıyla Ayvalık ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen ve 4 gün önce başlayan plaj voleybolu etkinliği, Küçükköy Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında gerçekleştirildi.

Balıkesir etabına Türkiye, Avusturya, Çekya, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Fransa ve ABD'nin aralarında olduğu 35 ülkeden 49 takımdaki 122 sporcu katıldı.

124 karşılaşmanın gerçekleştirildiği organizasyonun son gününde, kadınlar final karşılaşmasında Ukrayna, rakibi Estonya'yı mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkeklerde ise İtalya'nın kırmızı ve mavi takımları final oynadı. İtalya'nın mavi takımı, karşılaşmadan şampiyon ayrıldı.

Şampiyon olan ve dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Hizmetler Daire Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz takdim etti.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Spor

Sarımsaklı Voleybol Estonya Ukrayna Ayvalık İtalya

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