Plaj Futbolu Milli Takımı Kuşadası'nda kampa girdi

İSPANYA'da oynanacak Avrupa A Ligi maçlarına hazırlanan Plaj Futbolu Milli Takımı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kampa girdi. Çoğunluğu genç oyunculardan oluşan 16 kişilik kadro, 14 Mart'a kadar Kuşadası'nda çalışmalarını sürdürecek.

Avrupa A Ligi maçlarında ülkemizi temsil edecek olan Plaj Futbolu Milli Takımı için belirlenen aday kadronun Kuşadası'ndaki kampı başladı. Ay-yıldızlı ekibin Kuşadası'na gelen 16 kişilik kadrosunda, ağırlıklı olarak 20 yaş altı oyuncular yer aldı. Oyuncuların, Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbol Ligi etapları ve Süper Finalleri'nin yanı sıra Gelişim Ligleri, Bölgesel Amatör Lig, Amatör Ligler ve Profesyonel Liglerde başarılı performans sergileyen genç oyunculardan seçildiği belirtildi. Kampta teknik heyetin olumlu rapor vereceği futbolcular, nisan ayında yapılacak ikinci kampa davet edilecek.

SERKAN BANAZLI: AMACIMIZ GENÇ OYUNCULARI MİLLİ TAKIMA KAZANDIRMAK

Kuşadası kampının çok faydalı geçeceğine inandıklarını belirten Plaj Futbolu Milli Takımı kaptanı ve kalecisi Serkan Banazlı, "Aramızda gelecek vaat eden genç arkadaşlarımız var. Bu kampta amacımız genç oyuncuları milli takıma kazandırmak olacak. İspanya'da oynanacak Avrupa A Ligi maçları öncesi nisan ayında bir kampımız daha olacak. İspanya'da da elimizden geldiğince iyi mücadele edip, başarılı sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

OZAN YILMAZ: YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDEYİZ

Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz ise, "Aslında biz kamplarımızı daha çok İstanbul Riva ve Antalya'daki tesislerimizde yapıyorduk. İlk defa Kuşadası'nı tercih ettik. Bu mevsimde Kuşadası'nın iklimi ve plaj kumunun sıcaklığı çalışmaya çok uygun. Kuşadası Belediyesi de antrenmanlarımızı yapmamız için buradaki plajı bizim için hazırladı. Kendilerine çok teşekkür ederim. Geçen sene play-out maçı oynayarak Avrupa A Ligi'nde kalmayı başardık. Plaj Futbolu Milli Takımı yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu anlamda ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir ekibiz. Avrupa A Ligi'nde öncelikli hedefimiz yine ligde kalmak olacak. Gelecek senelerde de üst sıralara tırmanıp, daha iyi sonuçlar elde etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

