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Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı

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Fred'in sakatlanmasıyla birlikte orta saha transferine öncelik veren Fenerbahçe, son olarak Real Betis'te forma giyen ve bonservisi elinde olan Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı. Arjantinli yıldızın teklifi kabul etmesi halinde sarı-lacivertlilerin kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfer çalışmalaerını sürdüren Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, son olarak İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen Guido Rodriguez'i gündemine aldı.

BONSERVİSİ ELİNDE, TEKLİF YAPILDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen ve bonservisi elinde olan Rodriguez'e resmi teklif sundu. Real Betis ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, serbest statüde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha ile anlaşma sağlaması durumunda bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptıGuido Rodriguez

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Guido Rodriguez, veda ettiği Real Betis'te yaklaşık olarak 5 sezon forma giydi. Yeşil-beyazlı takımla toplamda 173 maça çıkan Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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