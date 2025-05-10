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Piyango vurdu! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek olay

Piyango vurdu! Arda Güler'in kariyerini değiştirecek olay
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Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılması beklenirken, Arda Güler için de yeni bir dönem başlıyor. Arda Güler'in, teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Xabi Alonso'nun planları arasında başrolde olacağı ve takımın yeni Mesut Özil'i olması beklendiği ifade edildi.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılması beklenirken, Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan Xabi Alonso da Real Madrid'in başına geçmek için artık gün sayıyor. İspanyol çalıştırıcı, Borussia Dortmund maçı öncesi yaptığı açıklamayla sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Geleceğiyle ilgili konuşmayan Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesi bekleniyor.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ SAYFA

Bu doğrultuda İspanyol basını Arda Güler'i de ilgilendiren flaş gelişmeyi duyurdu. Haberde, Real Madrid'de Alonso döneminin başlamasıyla birlikte Arda Güler'in de kariyerinde yeni bir sayfa açılacağı belirtildi. Alonso'nun genç oyunculara önem verdiği belirtilirken, milli yıldızımızı da çok beğendiği ve takım için önemli bir figür haline getireceği aktarıldı.

MADRİD'İN YENİ MESUT ÖZİL'İ

Öte yandan, Arda Güler'in Real Madrid'in yeni Mesut Özil'i olacağı ve bu dönüşümü Alonso yönetiminde gerçekleştireceği aktarıldı. Xabi Alonso ara transfer döneminde Arda Güler'i Bayer Leverkusen'e kiralık olarak transfer etmek istemiş ancak Real Madrid'den onay çıkmamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Çok şükür ispanya yine Arda'yı konuşuyor.

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