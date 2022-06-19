Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ile yollarını ayırdı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Sonsırma'nın takımdan ayrıldığı bildirildi. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Sonsırma'nın takımdan ayrıldığı bildirildi. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu yana kadroda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi. AA / Ali Korkmaz - Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Yunus Emre Spor Haberler

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