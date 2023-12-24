Üye Girişi
Haberler

Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 98-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 98-71 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 7, Martin 19, Hilliard 25, Vitto Brown 14, Carey 6, McCollum 16, Furkan Haltalı 6, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 3

TOFAŞ: Winston 16, Prewitt 1, Obrien 5, Sakic 18, Wiley 16, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 1, Mustafa Kurtuldum 11

1. periyot: 26-19

Devre: 43-33

3. periyot: 65-50

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 98-71 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Pınar Karşıyaka Karşıyaka Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title