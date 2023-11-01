Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets Oldenburg'u mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets Oldenburg'u evinde 85-83 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı ve liderliğini korudu.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya), Mihkel Manniste (Estonya)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 10, Hilliard 13, Kelan Martin 13, Vitto Brown 14, Carey 15, Jaylon Brown 16, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı

EWE BASKETS OLDENBURG: Leo 9, Izindu 13, Russell 18, Schoormann 7, Williams 16, Agbakoko 8, Manning 12, Foster, Ogbe, Wank

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

İLK YARI: 48-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-66

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets Oldenburg'u evinde 85-83 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı ve liderliğini korudu. Karşıyaka'nın kuruluşunun 111'inci yılında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir milletvekilleri de izledi. Salon dışında yeşil-kırmızı renklerle ışık şovları yapıldı. Yeşil-kırmızılı basketbolcular ısınmaya Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırlanan özel formalarla çıktı. Öte yandan Pınar Karşıyaka'da arka adalesinde yırtık meydana gelen takımın yıldızı McCollum maçta forma giyemedi.

Grupta evinde oynadığı 2 maçı da kazanan Karşıyaka, 15 Kasım'da Fransa'da SIG Strosbourg'a konuk olacak.

Maça tutuk başlayan Karşıyaka, ilk bölümde Alman ekibinin tam saha savunması karşısında skor üretmekte sıkıntı yaşadı. İlk 4 dakika boyunca 2 sayı bulabilen Kaf-Kaf, 10 sayı farkla yenik duruma düştü. Jaylon Brown'ın oyunu girmesiyle maçta dengiyi bulan yeşil-kırmızılılar, pota altından Carey'in katkısıyla farkı 4'e indirdi. İlk periyot 18-22 sonuçlandı.

İkinci periyotta Vitto Brown'ın üçlüğüyle skoru 24-24'e getiren temsilcimiz, ardından Jaylon Brown'ın 3 sayılık isabetiyle ilk kez maçta 27-26 öne geçti. Bu bölümde taraftarının müthiş desteğiyle etkili olan Pınar Karşıyaka, farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Devre 48-39 temsilcimizin üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü periyotta önce farkı kapatıp 51-51 eşitliği bulan Oldenburg, tekrar öne geçen taraf oldu. Çok çekişmeli geçen periyot 65-66 bitti. Heyecan fırtınası şeklinde geçen son periyotta Hilliard, son 1 dakikaya girilirken üst üste 2 üçlük isabeti bulup takımını 85-83 öne geçirdi. Oldenburg'un art arda iki hücumunda iyi savunma yaparak rakibe sayı şansı tanıyamayan Kaf-Kaf'ta yine Hilliard, bitime 8 saniye kala kullandığı 2 serbest atışı kaçırdı. Son hücumda Alman ekibi 3 sayılık isabeti bulamayınca kazanan taraf 85-83'le Karşıyaka oldu.