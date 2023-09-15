Pınar Karşıyaka, Antalya'da Galatasaray'ı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, Antalya'da düzenlenen turnuvada Galatasaray'ı 90-64 mağlup etti. Karşılaşmaya yeşil-kırmızılıların yeni transferi Kelan Martin damga vurdu.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Antalya'da düzenlenen turnuvada P. Karşıyaka ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Müsabakanın özellikle son bölümlerinde üstünlüğünü iyice hissettiren İzmir ekibi, karşılaşmayı 90-64 kazanmayı başardı. Yeşil-kırmızılılarda Kelan Martin 21 sayı 4 ribaund ile öne çıkarken Vernon Carey 19 sayı 2 ribaund, Jaylon Brown ve Errick McCollum 12, Kenan Sipahi 10 sayıyla oynadı. Galatasaray'da ise Jarrell Martin 17, Akwasi Yeboah 14, Sadık Emir Kabaca 10, İsmet Akpınar 8, Jonah Radebaugh 5, Muhaymin Mustafa 4, Miralem Halilovic 3, Ömer Oralkan 2, Buğrahan Tuncer 1 sayı katkısı verdi. Öte yandan maçta 21 sayılık performansıyla "en değerli oyuncu" Pınar Karşıyaka'dan Kelan Martin oldu. - İZMİR