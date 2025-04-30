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Piatek'in Ceza Süresi 2 Maçtan 1 Maça İndirildi

Piatek'in Ceza Süresi 2 Maçtan 1 Maça İndirildi
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TFF Tahkim Kurulu, RAMS Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'in Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça indirildiğini açıkladı. Piatek, Hatayspor maçında forma giyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, RAMS Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'in Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça indirildiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu son yaptığı toplantıda alınan kararları açıkladı. RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK müsabakasının 88. dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık ceza, 1 maça indirildi. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Krzysztof Piatek'in rakip takım futbolcusuna yönelik sübut bulan eyleminin ciddi faul olarak değerlendirilmesi neticesinde FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, eylemin oluş şekli dikkate alındığında FDT'nin 13. maddesi uyarınca cezada takdiri indirim yapılarak sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde tayinine, oyçokluğuyla karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu kararla birlikte Piatek, turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynanacak müsabakada forma giyebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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