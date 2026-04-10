Trabzonspor'a Taraftar Cezası: 1 Milyon 280 Bin TL Para Cezası ve 34 Bin 718 Taraftarın Biletleri Bloke Edildi

TRABZONSPOR, geçen hafta sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletleri de 1 maçlığına bloke edildi. Kararla birlikte bordo mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu'ndaki ilk iç saha maçında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 28'inci haftasında 4 Nisan'da oynanan Galatasaray karşılaşmasının arından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sevk kararının ardından cezalar belli oldu. Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği karşılaşmanın ardından, hem kulübe para cezaları kesildi hem de taraftarlara yönelik yaptırımlar uygulandı. Trabzonspor, PFDK tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletlerini de 1 maçlığına bloke edildi. Kararla birlikte bordo-mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu'ndaki ilk iç saha maçı olan RAMS Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak.

PFDK' tarafından ceza alan bloklar ise şu şekilde:

"KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, K, I, H, L, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, L, K, I, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN G2, D, A3, E, B, G1, A2, G3, C, A1, F, DOĞU ÜST TRİBÜN F, E, C, B, A, D, RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN C, D, A, A2, E, B, A1, A3, TRABZONSPOR FAN TOKEN ALT DOĞU TRİBÜN I, J, L, K, H, MATTİA AHMET MİNGUZZİ TRİBÜN H, J2, BATI ÜST TRİBÜN H, G, B, A, BATI ALT VIP TRİBÜN SİLVER A, SİLVER B, GOLD B, GOLD A, PLATINUM B, BATI ALT TRİBÜN I1, I2, J1numaralı bloklar"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi

47 yıllık bela bitiyor! Erdoğan'dan partisine talimat: Zamanı geldi
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?

Batuhan yakalandı mı? Listeye bakanlar aynı detaya takılıyor
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Cinayetle biten yasak aşk davasında karar! Gün yüzü göremeyecekler
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var