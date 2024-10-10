Üye Girişi
Haberler

PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PFDK, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki karşılaşmaların ardından gerçekleşen sevklerin cezalarını açıkladı.

SERDAR TOPRAKTEPE'YE 2 MAÇ CEZA

PFDK, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.10.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza

İNAN VE ÇAMDALI DA CEZA ALDI

Öte yandan PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'ya da ceza verdi. İki isim de bir maç men cezaları aldı.

Yapılan açıklamada İnan ve Çamdalı ile ilgili kısım şu şekilde;

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu SELÇUK İNAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü antrenörü ALİ ÇAMDALI'nın, 06.10.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Serdar Topraktepe Gaziantep FK Ali Camdali Selçuk İnan Konyaspor Gaziantep Beşiktaş Futbol Spor

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net

 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erşan Kuneri FULL HD izle! Tek parça Erşan Kuneri 2 izleme linki! Erşan Kuneri gerçek mi? Erşan Kuneri kim? Nijerya Libya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Domuz eti kilosu kaç TL? Domuz eti dana etinden pahalı mı? Galatasaray Adası satılacak mı? Galatasaray Adası değeri ne kadar? ÖMK ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Taşköprü Spor Çubukspor Futbol CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Taşköprü Spor Çubukspor Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hacettepe 1945 Keçiören Belediyesi Bağlum Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Hacettepe 1945 Keçiören Bağlum Spor maçı ne zaman? Çankırı FSK Kdz. Ereğli Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Çankırı FSK Kdz. Ereğli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Çarşambaspor Geredespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Çarşambaspor Geredespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.