PFDK, Süper Lig kulüplerine cezaları açıkladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüplerine bu hafta verilen cezaları açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüplerine bu hafta verilen cezaları açıkladı.

PFDK, Fenerbahçe'ye, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon 600 bin, saha olayları ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi gerekçeleriyle 220'şer bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 210 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 330 bin, çirkin ve kötü tezahürattan 1 milyon 240 bin ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden 220 bin olmak üzere toplamda 2 milyon lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezası veren PFDK, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle kurula sevk edilen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk için cezaya gerek duymadı.

PFDK, Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürattan 1 milyon 240 bin, saha olaylarından 220 bin ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından da 300 bin olmak üzere 1 milyon 760 bin lira para cezası ile kısmı tribün kapatma cezası kesti.

Kurul, Gaziantep FK'ye de çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olaylarından da 220 bin olmak üzere toplamda 620 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası kararı aldı.

Antalyaspor ile Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 220'şer bin lira para cezası veren kurul, kulüplere çeşitli sebeplerden kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.

Çaykur Rizespor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 72 bin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden de 220 bin olmak üzere toplamda 292 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Kurul, Kocaelispor'a da saha olaylarından 440 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından da 300 bin olmak üzere 740 bin para cezası ile çeşitli nedenlerden kısmi tribün kapatma cezası kesti.

PFDK, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 660 bin, çirkin ve kötü tezahürattan 520 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten de 63 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 453 bin lira para cezası ile kısmı tribün kapatma cezası uyguladı.

Gençlerbirliği'ne merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210 bin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından da 960 bin olmak üzere 1 milyon 170 bin lira para cezası kesen kurul, Samsunspor'a saha olaylarından 220 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahürattan kısmi tribün kapatma cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
