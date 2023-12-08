Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi, seremonik start ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ralli için tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporculara başarılar dileyerek kazasız bir yarış temennisinde bulundu.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi başladı

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi seremonik start ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon için belediyenin ana hizmet binası önünde tören gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinde yarışın startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, ralliye katılım sağlayan sporculara başarılar diledi ve kazasız bir yarış olmasını temenni etti.

Yarışların 9-10 Aralık'ta gerçekleştirileceği rallide, 59 otomobil ve 118 sporcu toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak özel etapta mücadele edecek.

Ralli merkezi ve servis alanı olarak Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi'nin kullanılacağı organizasyon, 10 Aralık Pazar günü saat 14.15'den itibaren Kocaeli Kent Meydanı'nda sona erecek.