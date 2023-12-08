Üye Girişi
Haberler

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi, seremonik start ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ralli için tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporculara başarılar dileyerek kazasız bir yarış temennisinde bulundu.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi seremonik start ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon için belediyenin ana hizmet binası önünde tören gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinde yarışın startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, ralliye katılım sağlayan sporculara başarılar diledi ve kazasız bir yarış olmasını temenni etti.

Yarışların 9-10 Aralık'ta gerçekleştirileceği rallide, 59 otomobil ve 118 sporcu toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak özel etapta mücadele edecek.

Ralli merkezi ve servis alanı olarak Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi'nin kullanılacağı organizasyon, 10 Aralık Pazar günü saat 14.15'den itibaren Kocaeli Kent Meydanı'nda sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Petrol Ofisi Türkiye Kocaeli Etkinlik Otomobil Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Icardi kaç gol attı? 2023-24 Gol Krallığı sıralaması! Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Adana Demirspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Polikistik Over Sendromu nedir? Ruffles hangi ülkenin markası, kimin malı? Nelsson pozisyonu penaltı mı, el var mı? Hakem yorumları ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? 10 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mı olacak? Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title