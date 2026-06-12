Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Düzce'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Düzce'de start aldı.

TOSFED ile Düzce Offroad Spor Kulübünce, Düzce Valiliği, Kaynaşlı Kaymakamlığı, Kaynaşlı Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Go Düzce'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyona katılan 36 sporcu, 18 araçla Kaynaşlı ilçesinde tur attıktan sonra Kaymakamlık Meydanı'na geldi.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, TOSFED İl Temsilcisi Enes Keskin ve Düzce Offroad Spor Kulübü Başkanı Önder Öner'in seremonik startı vermesiyle organizasyon başladı.

Yaylagöl Göleti bölgesi Yeşilay Kamp Merkezi'nde belirlenen Suat Öztürk mukavemet etabını dört kez geçecek ekipler, 14 Haziran'da Sarıçökek köyünde yer alan Moto Üçel seyirci etabında mücadele edecek.

Organizasyon, 14 Haziran'da dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

TOSFED İl Temsilcisi Enes Keskin, AA muhabirine, TOSFED tarafından düzenlenen organizasyonun 3. ayağının kentte start aldığını söyledi.

Kazasız yarış dileyen Keskin, sporcuların 7 etapta toplam 52 kilometreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele edeceğini belirtti.