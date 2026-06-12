Haberler

Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Düzce'de başladı

Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Düzce'de başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'de başladı. 36 sporcu, 18 araçla Kaynaşlı ilçesinde start aldı. Yarışlar 14 Haziran'da sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Düzce'de start aldı.

TOSFED ile Düzce Offroad Spor Kulübünce, Düzce Valiliği, Kaynaşlı Kaymakamlığı, Kaynaşlı Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Go Düzce'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyona katılan 36 sporcu, 18 araçla Kaynaşlı ilçesinde tur attıktan sonra Kaymakamlık Meydanı'na geldi.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, TOSFED İl Temsilcisi Enes Keskin ve Düzce Offroad Spor Kulübü Başkanı Önder Öner'in seremonik startı vermesiyle organizasyon başladı.

Yaylagöl Göleti bölgesi Yeşilay Kamp Merkezi'nde belirlenen Suat Öztürk mukavemet etabını dört kez geçecek ekipler, 14 Haziran'da Sarıçökek köyünde yer alan Moto Üçel seyirci etabında mücadele edecek.

Organizasyon, 14 Haziran'da dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

TOSFED İl Temsilcisi Enes Keskin, AA muhabirine, TOSFED tarafından düzenlenen organizasyonun 3. ayağının kentte start aldığını söyledi.

Kazasız yarış dileyen Keskin, sporcuların 7 etapta toplam 52 kilometreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Dünya devleri peşinde koşar deniyordu! Yeni takımına bakın
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Baba ve oğul tamir ettikleri TIR'ın altında kaldılar: Esnafın müdahalesi faciayı önledi!

TIR tamiri kabusa döndü: Esnaf seferber oldu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Kadın hakimi vuran savcıya mahkemeden 15 yıl hapis: Duruşmada dikkat çeken sözler

Hakimi vuran savcının cezası belli oldu