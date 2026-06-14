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Türkiye Offroad Şampiyonası 3. ayak yarışları final etabı Düzce'de yapıldı

Türkiye Offroad Şampiyonası 3. ayak yarışları final etabı Düzce'de yapıldı
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PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Düzce'de düzenlendi. 18 araç ve 36 sporcunun katıldığı organizasyonda kazananlara kupaları verildi.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarının final etabı tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Düzce Offroad Spor Kulübünce, Düzce Valiliği, Kaynaşlı Kaymakamlığı, Kaynaşlı Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Go Düzce'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 18 araç ve 36 sporcu, ilçeye bağlı Sarıçökek köyündeki Moto Üçel seyirci etabını 3 kez geçerek zamanla yarıştı.

Yarışlar sonunda teknik özellikleri ve motor hacimlerine göre kategorilere ayrılan araçlardan ilk 3'e giren pilot ve co-pliotlara kupaları verildi.

2. sınıf araç kategorisinde Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy, 3. sınıfta Yakup Çimiç-Adem Paç, 4. sınıfta ise İsmail Ayhan-Erol Vural ikilileri ilk sırada yer aldı.

SSV kategorisinde Eren Alver-Onur Sırımoğlu, otomobil kategorisinde ise İsmail Ayhan-Eray Vural ikilisi birinci oldu.

Suat Öztürk Etabı'nda en iyi zamanı Eren Alver-Onur Sırımoğlu, Moto Üçel Seyirci Etabı'nda ise Ergün Çirkin-Bora Kayım yaptı.

TOSFED İl Temsilcisi Enes Keskin, AA muhabirine, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Dün yağan yağmurla birlikte pistimiz çamurlaşınca daha da güzel oldu. Sporcular zevk alarak yarıştı. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz yarışlara ilgi gösterdikleri için." dedi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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