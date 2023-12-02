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PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

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PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta başladı. Yarışlara 14 araç ve 28 sporcu katıldı. Yarışlar yarın sona erecek.

PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin farklı kentlerinden 14 araç ve 28 sporcu katıldı.

Yarışlarda sporcular bugün, 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra ilk günü tamamladı.

Yarın 6 kilometrelik seyirci etabı 3 kez geçildikten sonra ikinci gün tamamlanacak.

Yarış direktörü Safa Güzelbulut, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın off-road etkinliklerinde etaplarıyla adından söz ettiren bir şehir olduğunu belirterek, "Başta kayıt sisteminde 24 araç ve 48 sporcumuz vardı. Gerçekleşen teknik sonuçlar doğrultusunda bugün yarış sahamızda 14 araca düştük, 14 araçla bugün start aldık. Kahramanmaraş etabımız yarışmacıların araçlarına zarar vermeyen, akışı çok düzgün bir etap olduğu için yarışmacılar tarafından Türkiye genelinde en çok sevilen etap olarak adlandırılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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