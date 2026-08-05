Aliağa Petkimspor yine logosunu değiştirdi: Alevli basketbol topu

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor yine sezon öncesi logosunu değiştirdi. Logoda Petkim'in sahibi Socar'ın ambleminde olduğu gibi alev alan basketbol topu şekli yer aldı. Yeni logoyla ilgili yapılan paylaşımda, "Geçmişimizden güç, Aliağa'mızdan enerji alıyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı