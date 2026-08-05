Aliağa Petkimspor yine logosunu değiştirdi: Alevli basketbol topu
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezon öncesi logosunu yeniledi. Yeni logoda, kulübün sahibi Socar'ın amblemine benzer şekilde alev alan bir basketbol topu tasarımı kullanıldı. Kulüp, yeni logo için 'Geçmişimizden güç, Aliağa'mızdan enerji alıyoruz' açıklamasını yaptı.
BASKETBOL Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor yine sezon öncesi logosunu değiştirdi. Logoda Petkim'in sahibi Socar'ın ambleminde olduğu gibi alev alan basketbol topu şekli yer aldı. Yeni logoyla ilgili yapılan paylaşımda, "Geçmişimizden güç, Aliağa'mızdan enerji alıyoruz" ifadesine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı