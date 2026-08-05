Haberler

Aliağa Petkimspor yine logosunu değiştirdi: Alevli basketbol topu

Aliağa Petkimspor yine logosunu değiştirdi: Alevli basketbol topu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezon öncesi logosunu yeniledi. Yeni logoda, kulübün sahibi Socar'ın amblemine benzer şekilde alev alan bir basketbol topu tasarımı kullanıldı. Kulüp, yeni logo için 'Geçmişimizden güç, Aliağa'mızdan enerji alıyoruz' açıklamasını yaptı.

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor yine sezon öncesi logosunu değiştirdi. Logoda Petkim'in sahibi Socar'ın ambleminde olduğu gibi alev alan basketbol topu şekli yer aldı. Yeni logoyla ilgili yapılan paylaşımda, "Geçmişimizden güç, Aliağa'mızdan enerji alıyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

İnfial yaratan canlı yayın! Ünlü ismi gören polis hemen harekete geçti
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı başkenti cehenneme çevirdiler! Çok sayıda ölü var
Otomobil, ATV sürücüsüne çarptı: Acı son böyle geldi

ATV sürücüsünün acı sonu böyle geldi
Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı

Pitbull saldırısı kavgaya dönüştü: Köpek sahibi 3 yerinden bıçaklandı
Alzheimer hastası Kadın evden not bırakıp kayboldu

Yaşlı kadın evden kaçtı! Bıraktığı not yürek burktu
'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu