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Aliağa Petkimspor, Letonyalı Pivot Pasecniks'i Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, Letonyalı Pivot Pasecniks'i Transfer Etti
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Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, Letonya Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki pivot Anzejs Pasecniks ile anlaştı. 2.18 boyundaki oyuncu, geçen sezon Tayvan'da 10.4 sayı ve 7.7 ribaund ortalamaları yakalarken, NBA'de Washington Wizards formasıyla 28 maça çıktı.

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, Letonya Milli Takımı'nın formasını da giyen pivot Anzejs Pasecniks'i kadrosuna kattı. Ligde daha önce Tofaş'ta da görev yapan 31 yaşında, 2.18 boyundaki Pasecniks, geçen sezon Tayvan'ın Hsinchu JKO Lioneers takımında 10.4 sayı, 7.7 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. NBA'de Washington Wizards formasıyla daha önce 28 maça çıkan Letonyalı uzun, 5.6 sayı, 3.9 ribaund ortalamaları tutturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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