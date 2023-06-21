Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası Yalova'da başladı

Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, 32 kulüpten 153 sporcunun katılımıyla Yalova'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Petkim iş birliğiyle Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda oyuncular dereceye girebilmek için yarıştı.

TBESF Boccia Branş Sorumlusu Şebnem Sezer, bu yıl 7'cisini düzenledikleri şampiyonanın kıyasıya mücadelelere sahne olacağını belirterek, "İlk üçe kalan sporcularımızı daha sonra milli takım için değerlendireceğiz. Gerekiyorsa tekrar milli takım seçmeleri için bir yarışmamız olacak. Bu turnuva senede bir kere yapıldığı için bütün sporcularımız açısında çok önemli ve değerli." diye konuştu.

Şampiyonaya oğlu milli sporcu Göksel Palak ile katılan Zeynep Palak ise şimdiye kadar katıldıkları yarışmaların keyifli geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Göksel de yarışmalara katılıyor olmaktan çok mutlu. Sosyalleşmeleri adına çok keyifli oluyor. Türkiye'nin her yerinden arkadaş ediniyorlar. Birbirleriyle dost oluyorlar. Göksel konuşamıyor ama işaretlerle her türü sıkıntısını bana anlatabildiği için yarışmada da yine işaretlerle anlatıyor, yönünü, topu nereye koyacağımı o söylüyor."

Babası Veli Ateş'in destekleriyle turnuvaya katılan milli sporcu Mehmet Demir de turnuvada derece alarak milli takıma seçildikten sonra yurt dışında mücadele etmek istediğini ifade etti.