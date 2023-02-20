Hatay'da yine depreme yakalandı! Volkan Demirel'den çağrı: Binalardan uzak durun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli iki deprem daha meydana geldi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Demirel, yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, lütfen binalardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli iki deprem daha meydana geldi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

2 BÜYÜK DEPREM DAHA OLDU

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı. 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

"BEN İYİYİM"

6 Şubattaki depremlerde sosyal medyadan yaptığı yardım çağrılarıyla gündeme gelen Volkan Demirel, bu akşam yaşanan depremler sonrası da bir çağrıda bulundu. Deneyimli teknik adam yaptığı paylaşımda "Ben iyiyim, lütfen binalardan uzak durun" ifadelerini kullandı.