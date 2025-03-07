İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Chadormalu'yu Serdar Dursun'un golüyle 1-0 yendi

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu ile karşılaştı. Nasiri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kartal'ın ekibi 1-0 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SERDAR'DAN

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, henüz 15. dakikada Serdar Dursun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi. Persepolis formasıyla 5. lig maçına çıkan Serdar, ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

İsmail Kartal önderliğinde ligde 6. maçına çıkan Tahran temsilcisi, bu sonuçla birlikte 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

LİDERE YAKIN TAKİP

Bu skorla beraber puanını 44'e yükselten Persepolis, 3. sıradaki yerini korudu ve maç fazlasıyla lider Tractor ile olan puan farkını 1'e indirdi. İsmail Kartal'ıb öğrencileri, bir sonraki hafta Malavan'ı konuk edecek. Chadormalu ise deplasmanda Kheybar ile karşı karşıya gelecek.