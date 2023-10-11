Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken Mauro Icardi'ye İspanyol ekibi Real Betis'in talip olduğu ve gelecek sezon için Icardi'yi transfer listesine aldığı belirtildi. İspanyol ekibinin devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması ve resmi teklif yapması bekleniyor.

Performansını görenlerin ağzı açık kalıyor! Bir İspanyol ekibi daha Icardi'ye kancayı taktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, performansıyla hem izleyenleri hem de kulüpleri büyülemeye devam ediyor.

REAL BETIS KANCAYI TAKTI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İspanya ekiplerinden Real Betis, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Real Betis'in Icardi için devre arasında sarı kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor. Mauro Icardi ile Galatasaray öncesi birçok Arap ekibi de ilgilenmiş ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.