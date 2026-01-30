Haberler

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'dan Filistin'e destek

Güncelleme:
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barselona'da düzenlenen yardım etkinliğinde Filistin'e destek verdi. Kefiye takarak sahneye çıkan Guardiola, sosyal medyada gördüğü acı manzaralara dikkat çekti ve Filistin halkı için yardım çağrısı yaptı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı yardım etkinliğinde Filistin'e destek verdi.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve 30'dan fazla sanatçının destek verdiği etkinliğe katılan Guardiola, kefiye takarak sahneye çıktı.

"İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlayan 55 yaşındaki Guardiola, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık." ifadelerini kullandı.

Guardiola, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı daha önce de Filsitin'e destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

