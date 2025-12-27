Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Atko Grup Pendikspor, Esenler Erokspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol atamadı.

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 58 Hakan Yeşil), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Denic (Dk. 82 Görkem Bitin), Wilks, Clarke-Harris (Dk. 72 Thuram)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba (Dk. 84 Catakovic), Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 72 Recep Niyaz), Mikail Okyar, Faye (Dk. 78 Berat Luş), Kayode

Sarı kartlar: Dk. 33 Eray Korkmaz, Dk. 41 Nzaba, Dk. 45+1 Mikail Okyar, Dk. 62 Enis Alıç, Dk. 63 Faye ( Esenler Erokspor), Dk. 38 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 56 Soldo, Dk. 63 Yiğit Fidan, Dk. 88 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor )

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor



