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Pendikspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Pendikspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Pendikspor, Bandırmaspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Pendikspor'un golü Del Valle'den, Bandırmaspor'un ise Paixao'dan geldi. Maçta önemli anlar ve itirazlar öne çıktı, Bandırmaspor teknik direktörü kırmızı kartla oyun alanından ihraç edildi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Paixao, pasını ceza sahası içine koşu yapan İbrahim'e aktardı. İbrahim'in ceza sahası içinde yerden şutunda kaleci Erdem topu çeldi.

31. dakikada Hasan'ın pasında sol kanatta topu alan Del Valle, ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

39. dakikada Diniyev'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla topu uzaklaştırdığı top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Mehmet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direk dibine yaptığı sert vuruşta kaleci Erdem uzanarak topu kornere çeldi.

66. dakikada Del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.

85. dakikada Atınç Nukan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Erdem'de kaldı.

88. dakikada Rahmetullah'ın sağ kanattan pasını ceza sahasındaki Gökdeniz'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Erdem topu kornere çeldi.

90+3. dakikada hakem Emre Kargın, yoğun itirazdan dolayı Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e kırmızı kart gösterdi.

90+6. dakikada Paixao'un sol kanattan ceza sahası içine ortasında arka direkte Paulinho topu ağlara yolladı. 1-1

Hakemler: Emre Kargın, Kemal Elmas, Ramazan Ufuk Avdaş

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Alpaslan Öztürk dk. 88) Topalli, Bekir Karadeniz (Furkan Doğan dk. 90+6), Del Valle (Enes Keskin dk. 82), Eze

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Erdem Çalık, Gökdeniz Kara, Erden Aydın, Mustafa Çolak, Tunç Ataç

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Nomel dk. 81), Mehmet Özcan (Mexer dk. 64), Mulumba, İbrahim Kaya, Diniyev, Paulinho, Paixao

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Emre Adıgüzel, Yağız Dilek, Rodrigo, Emirhan Ayhan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Del Valle (dk. 31) (Pendikspor), Paulinho (dk. 90+6) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Gürsel (dk. 90+3) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Samet Asatekin, Eze, Topalli (Pendikspor), Mulumba (Bandırmaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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