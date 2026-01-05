Pendikspor'un savunmacısı Berkay Sülüngöz: 'Şampiyonluğa oynuyoruz ve hedefimiz net'

Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Pendikspor'un savunma oyuncusu Berkay Sülüngöz, sezon sonu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde devre arası hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul ekibinde ilk yarıda 12 lig maçında forma giren 29 yaşındaki savunma oyuncusu Berkay Sülüngöz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Sülüngöz, sezonu güçlü bir performansla geçirdiklerini belirterek, "Bizim için oldukça iyi bir ilk yarı oldu. Şu anda ligde ikinci sıradayız. Dışarıdan bakıldığında sürpriz bir takım gibi görünebiliriz ancak biz sezon başından bu yana şampiyonluğu hedefleyen bir ekibiz. Bunu kendi aramızda sık sık konuştuk. İlk yarı performansımız da bu hedefle örtüşüyor" dedi.

"Ligdeki konumumuz takımın moralini de yukarıda tutuyor"

Bireysel performansına da değinen Berkay Sülüngöz, sakatlıklar nedeniyle zaman zaman zorlandığını ifade ederek, "Benim için biraz inişli çıkışlı bir dönem oldu. Sakatlıklar yaşadım ancak şu anda her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Kamp ortamımız çok güzel ve neşeli geçiyor. Ligdeki konumumuz takımın moralini de yukarıda tutuyor" diye konuştu.

"Şampiyonluğa oynuyoruz ve hedefimiz net"

Takım içindeki uyumun başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan başarılı futbolcu, "Şampiyonluğa oynuyoruz ve hedefimiz net. Bunun en önemli sebeplerinden biri takım içindeki aile ortamı. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor ve bunun sahaya yansıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın desteği bize büyük bir itici güç veriyor"

Sülüngöz, taraftar desteğine de ayrı bir parantez açarak, "Taraftarlarımız bizi her zaman çok iyi destekliyor. İç sahada tribünler dolu oluyor, deplasmanlarda da yanımızdalar. Adeta 12. adamımız gibiler. Bu destek bize büyük bir itici güç veriyor" cümlelerine yer verdi.

"Geçtiğimiz hafta dünya evine girdim. Çok mutluyum"

Özel hayatına da değinen 29 yaşındaki futbolcu, geçen hafta evlendiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta dünya evine girdim. Çok mutluyum. Devre arasına denk getirdik çünkü eşim Almanya'da yaşıyor ve uzak mesafe ilişki zordu" şeklinde konuştu.

"Takım olarak ikinci yarıda elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Daha önce Pendikspor ile Süper Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Berkay Sülüngöz, "Şimdi de hedefimiz yeniden o seviyeye çıkmak. Bunun için takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA