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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Hakeme Ateş Püskürdü

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Trendyol 1.Lig'de haftayı galibiyetle kapatan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçı yöneten hakem Feridun Daldaş'a ateş püskürdü. Özköylü, 'Bu seviyeye gelmiş bir hakemin bu seviyede oynana bir maçta böylesine komik bir penaltı vermesi gerçekten insanın içini acıtıyor' dedi.

Trendyol 1.Lig'de haftayı galibiyetle kapatan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçı yöneten hakem Feridun Daldaş'a ateş püskürdü. Özköylü, "Bu seviyeye gelmiş bir hakemin bu seviyede oynana bir maçta böylesine komik bir penaltı vermesi gerçekten insanın içini acıtıyor" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 4-3 yendi. Maç sonu konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçı yöneten hakem Feridun Daldaş'a eleştirilerde bulundu. Özköylü, "Gerçekten çok sıcak havada çok zorlandığımız bir maç oldu. İlk yarı iyi oynadık, istediğimiz birçok şeyi doğru yaptık. Pozisyon bulduk, gol attık. İki farkla öne geçtik. İlk golü yediğimiz dakikaya kadar rakibin hiç pozisyonu yokken çok kolay çok basit yedik. Bizim seviyemizdeki oyunculara sahip bir takımın yememesi gereken bir gol yedik. Hakemin gayretleriyle maç bir anda 3-3'e geldi. Tabii bizim hatalarımız da oldu, yanlışlarımız ve eksiklerimiz oldu. Ama hepsi sıcak havanın verdiği sıkıntıyla istediğimiz oyunu oynayamadık. Deplasmanda kazanılmış bu maç bu sıcak havada hiç alışkın olmadığımız bir ortamda kazanılan üç puan çok önemli" dedi.

"Hakemin böylesine penaltı vermesi insanın içini acıtıyor"

Özköylü,"Hakem arkadaşımızın oyunun içine çok fazla girmesi, her pozisyon fazla düdük çalması yani verdiği vermediği faulle, verdiği vermediği kartlar, verdiği penaltı ya gerçekten çok komik. Üzülerek söylüyorum ama çok komik. Bu seviyeye gelmiş bir hakemin bu seviyede oynana bir maçta böylesine komik bir penaltı vermesi gerçekten insanın içini acıtıyor. Bana ver penaltıyı, inanın kabul etmem. Bu kadar da net söylüyorum. Basketbol oynamıyoruz ki, futbol oynuyoruz" diye konuştu.

"Hakemlerimize İngiltere liginden maç izletsinler"

Oyuncularının 40-45 derece sıcaklıktan büyük enerji harcayarak mücadele verdiği ifade eden Özköylü," Maçın sonucunu bir tane hakem çıkıyor, etkilemeye çalışıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biraz lütfen rica ediyorum, hakemlerimize İngiltere liginden maç izletsinler. İnsan üzülüyor, bu kadar insanların emeğine çıkıp bir tanem hakem bu müdahaleyi yapmamalı yazık günah. İnsanların emeğine günah" dedi.

"Yanlış yapan hakem maç yönetmesin"

Özköylü son olarak," Yanlış yapan hakem maç yönetmesin arkadaş bu kadar kolay değil, bu kadar basit değil. Ağzına düdüğü alan her düdüğü çalamaz. Bu kadar kolay değil. 45 derece sıcaklıkta bu adamlar yüksek seviyede büyük enerji harcıyorlar. Çocukların hepsi belki bir iki kilogram kaybetti. Ama bir tane adam çıkıp oradan maçın tayini, sonucunu tayin etmemeli. Bu gerçekten üzücü, bunları söylemekten üzülüyorum, utanıyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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