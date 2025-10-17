Pendikspor'lu Furkan Doğan: 'Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak'

Trendyol 1. Lig'de her hafta oynayacakları rakibe farklı stratejiler belirlediklerini söyleyen Pendikspor'un başarılı savunmacısı Furkan Mehmet Doğan, hedeflerinin ise Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Furkan Mehmet Doğan, sezon öncesi hazırlıklarını, takımın genç yapısını ve gelecek planlarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Sezona çok iyi hazırlandıklarını ve bunun meyvelerini de toplamaya başladıklarını belirten Doğan, "Sezon öncesi kampımız çok iyi geçti. Çok yoğun hazırlandık. Günde üç antrenman yaptığımız zamanlar oldu. Bizi çok diri tuttu. Zaten bu sene genç ve yeni bir takımız. Bu yüzden maçlarda genellikle 60. dakikadan sonra tempomuz daha da yükseliyor. İlk 5 hafta zorlu bir süreç vardı. Zor rakiplere karşı oynadık ama oradan güçlü çıkmayı bildik. Hafta hafta ilerliyoruz. Biz her maçı ayrı analiz ediyoruz. Analiz hocalarımız sağ olsun, bizi maça çok iyi hazırlıyorlar. Maç maç gidip sonunda Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu play-off olur ya da direkt şampiyonluk olur. Her hafta oynayacağımız rakibe karşı farklı hazırlanıyoruz. Kalabildiğimiz kadar en üste kalıp ona göre sezonu bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Defansımı geliştirmem lazım"

Furkan Doğan, kendi oyun stili hakkında da konuştu. Defansif yönünü geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken sol bek, "Ama günümüz futbolunda bence hücum. Çünkü ileride çoğaldığın zaman daha çok pozisyona girebiliyorsun. Takıma daha çok yardımcı oluyorsun. İleride çoğaldığın zaman takım daha çok pozisyon oluşturabiliyor. Diğer türlü eksik bırakıyorsun gibi oluyor. Ama bunun için de tabii ki kondisyon gerekiyor. Ben bir tarafı seçecek olursam hücumu seçerim" cümlelerine yer verdi.

"Sarıyer maçı bu sezon en iyi oynadığım maçtı"

Deplasmanda Sarıyer ile oynadıkları müsabakada 'maçın oyuncusu' seçilmesinin hatırlatılması üzerine Doğan, şunları söyledi:

"Bu sezon en iyi oynadığım maç olarak onu söyleyebilirim. Benim için güzel geçmişti. Bütün pozisyonları da neredeyse olumlu geçirdim. Zaten istatistiksel baktığın zaman ikili mücadeleler olsun, basit top kaybı yapmadığın zaman o maç senin için güzel geçiyor. Maça kötü başlayıp orada takılı kalmak seni daha da kötü etkiliyor. Oradan da çıkamıyorsun. Sarıyer maçı benim için güzel geçmişti. İkili mücadeleye giriyorsun ve kazanıyorsun. Sonra sana ayrıyeten bir motive daha geliyor. Sonraki pozisyonlarda daha güçlü hissediyorsun."

"Uğur Hoca'yı ileride büyük yerlerde göreceğiz"

Teknik Direktör Uğur Uçar ile iletişimini ve forma adaletini değerlendiren başarılı futbolcu, "Uğur Hoca, genç biri. O da hocalığa geçen sene bizimle beraber başladı. Ligde kaldık birlikte. Zaten genç bir takımımız var. Kimsenin forma adaleti konusunda herhangi bir sıkıntısının olduğunu sanmıyorum. Düşünmüyorum da hak edene veriyor gerçekten. Sakaryaspor maçında 23 yaş altında 6 oyuncu ile oynamıştık. Her maç zaten bu yaşlarda en az 3-4 tane oyuncuyla oynuyoruz. Bu yüzden forma şansı konusunda adaletli olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak da ileride büyük yerlerde göreceğiz. İnanılmaz bir ekibi var. İnanılmaz bir iletişimi var. Zaten bize gelmeden önce de Arda Turan'ın yardımcısıydı. Arda Hoca da bir şeyler katmış" açıklamasında bulundu.

"Milli formayı giymeyi çok istiyorum"

Kendi hedeflerinden de söz eden Doğan, "Benim hedefim A Milli Takım'da oynamak. Yani gerçekten hiç alt yaş kategorisine gitmedim ama A Milli Takım'da oynamayı çok isterdim" dedi.

"Bilek bandajım olmadan kendimi çıplak hissediyorum"

23 yaşındaki futbolcu, maç öncesi ritüellerinden bahsederek, "Bilek bandajım var. Psikolojik olarak mı yoksa farklı bir şey mi bilmiyorum ama beni çok rahatlatıyor. Onsuz kendimi çıplak gibi hissediyorum" dedi.

"Golümü anneme göndermek istedim ama VAR iptal etti"

Sezonun ilk haftalarında oynanan Adanaspor maçına annesinin geldiğini dile getiren Furkan Doğan, bulduğu golü annesine hediye edecekken, VAR'ın müdahalesiyle golünün iptal edildiğini belirtti.

"Felipe Luis'i ve Eren Elmalı'yı beğeniyorum"

Kariyerinde kendi pozisyonunda oynayan futbolculardan kimleri örnek aldığının sorulması üzerine 23 yaşındaki oyuncu, "Yabancı olarak Felipe Luis'i çok beğeniyorum. Türk olarak ise Eren Elmalı ve Ferdi Kadıoğlu'nu söyleyebilirim" cevabını verdi. - İSTANBUL