Pendikspor Kaptanı Mesut Özdemir: 'Süper Lig'de Mücadele Etmek İstiyorum'

Pendikspor kaptanı Mesut Özdemir, sezona iyi başladıklarını ve zamanla oyunun oturmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi. Teknik Direktör Uğur Uçar'ın takıma büyük katkı sağladığını belirten Özdemir, kırmızı-beyazlılar ile Trendyol Süper Lig'de mücadele etmek istediğini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspo'da Kaptan Mesut Özdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kulübün planlaması ve oyuncuların gelişimi için Teknik Direktör Uğur Uçar ile yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Özdemir, takım içerisinde yakalanan uyumun sezona iyi başlamalarına büyük etki ettiğini vurguladı. Sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Uğur hocamın takımdaki oyuncularla bire bir görüşmesi ve seçimlerinde doğrudan etkili olması büyük bir avantaj oldu. Kendi oyun yapısına uygun oyuncuları getirdi. Oyunculuklarından çok takımın yapısını bozmayacak, karakterli ve duruşlu isimlerden oluşuyoruz. Bu da bize olumlu yansıdı. Sezona da iyi bir giriş yaptık. Bunun meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Zamanla oyunumuz daha çok oturacak ve daha iyi sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

"Süper Lig'de Pendikspor ile mücadele etmek isterim"

Pendikspor ile Süper Lig'de forma giymek istediğini dile getiren Mesut Özdemir, "Yaşım 32 oldu. Süper Lig'de oynamak tabii ki isterim. Hayallerimizi, hedeflerimizi hiçbir zaman aşağıda tutmuyoruz. Hedefim her zaman en iyi yerde olmak. Eğer bu sezon şampiyonluk nasip olursa, Süper Lig'de Pendikspor ile mücadele etmek isterim" dedi.

"Clarke-Harris ve Wilks, takıma hemen uyum sağladı"

Pendikspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Jonson Clarke-Harris ve Mallik Wilks'ın takıma katkılarıyla ilgili de konuşan Özdemir, "Onları çok güzel karşıladık. Onlar da bize sıcakkanlı yaklaştı. Takımın ortamı zaten inanılmaz iyi durumda. Müthiş bir arkadaşlık grubumuz var ve bunun sahaya yansıdığını düşünüyorum. İkisi de iyi ve karakterli insanlar. Bu ligin üzerinde futbolcular. Bizim oyunumuza da büyük katkı sağlıyorlar. İnşallah sakatlık yaşamadan sezon sonuna kadar böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Uğur hoca bize büyük katkı sağlıyor"

Teknik Direktör Uğur Uçar ile ilişkisine değinen deneyimli futbolcu, "Pendikspor ile 2. Lig'de 20-25 puan farkla şampiyon olduğumuzda Uğur hocamla takım arkadaşıydık. O zaman da futbol bilgisi üst seviyedeydi. Sahada bize kattıkları çok fazla. Milli takıma yardımcı olabilecek seviyede bir hoca olacağını düşünüyorum. Hem kendisi hem ekibi bu işe gönül vermiş insanlar. Oyunculara saha içinde en iyi konfor alanını sunabilmek için bize ciddi katkı sağlıyorlar. İnşallah onların kattıklarıyla beraber daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"İyi bir yoldayız"

Bu sezonki hedefler için ise Mesut Özdemir, "Biz kendimize 'Şurada olalım, burada olalım' diye hedef koymadık. Tabii ki her takım şampiyonluk için bu yola çıkıyor. Biz her maç 'Daha iyi nasıl oynarız', 'Futbolumuzu nasıl güzelleştiririz', 'Oyunumuzu nasıl geliştirebiliriz' diye düşünüyoruz. Maç maça giderek ne kadar puan toplayabilirsek onun planını yaptık. Bu çerçevede ilerliyoruz. Şu ana kadar 4 maçta 8 puan aldık. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hafta sonu Amedspor ile zor bir deplasman maçımız var. Anlımızın akıyla oradan çıkacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"3-0'dan 3-3'e gelerek önemli bir mücadele ve özveri gösterdik"

Erzurumspor FK deplasmanında ilk yarıda 3-0 geriye düştükleri ve ikinci yarıda 3-3'e getirdikleri maçın hatırlatılması üzerine Özdemir, "Ekstra süre verilseydi o gazı almıştık. Gollerden sonra çok iyi motive olmuştuk. Belki süre yetseydi farklı bir sonuç çıkabilirdi. Bizim için bir yandan iyi, bir yandan kötü oldu. Erzurum gibi bir takıma karşı 3-0 gerideyken 3-3'e dönmek kolay değildi. Buradan çıkaracağımız sonuç şu; deplasmanda Erzurum'a karşı bunu yapabildik, bu ligdeki her takıma da yapabiliriz. Bu mücadeleyi ve özveriyi gösterebilirsek, hepsini başarabiliriz" açıklamasında bulundu.

"Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin"

Pendikspor taraftarının her zaman yanlarında olduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Onlara teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Karakterli ve duruşu düzgün bir takımımız var. Sahada gösterdiklerimizden taraftarların da bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar desteğin devam etmesini istiyoruz. Bu takım inşallah iyi yerlere gelecektir" şeklinde konuştu.

Kariyerinde örnek aldığı ve oyun stilini benzettiği futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu belirten Mesut Özdemir, "Ters ayaklı olsam da oynadığı zamandan Emre Belözoğlu benim için üst seviye bir oyuncuydu. Hem mevkisel hem de oyun stili benzerliğimizden dolayı Emre Belözoğlu diyebilirim" dedi. - İSTANBUL